أمريكا تجدد اتهامها لروسيا بقتل المدنيين في الغوطة

واشنطن(صدى):

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهامها لموسكو بالضلوع في قتل المدنيين في الغوطة الشرقية، مؤكدة أن الطائرات الروسية أغارت على الغوطة، نهاية الشهر الماضي.

جاء ذلك في بيانِ صدر عن البيت الأبيض، على خلفية تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية، بعد تأمينه ممرات آمنة لخروج المدنيين.

حيث قال البيت الأبيض: ” الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير الماضي “، مشيرًا إلى أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية.

فيما ذكر البيت الأبيض في بيانه: ” واصلت روسيا تجاهل شروط وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة مكافحة الإرهاب ” .