مظاهرات أوروبية تندد بالنظام القطري ” الداعم للإرهاب “

واشنطن(صدى):

تظاهر المئات من الأوربيين، أمس الأحد، ضد الإرهاب القطري، أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة اعتراضا على مشاركة الوفد القطري في مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، والمنعقد بجنيف.

وندد المتظاهرون بالنظام القطري، مطالبين بضرورة ايقاف قطر الداعمة للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان على المستوى الأوروبي ومشاركة قطر بالدعم والتأييد المادي واللوجيستي للعمليات الارهابية في أوروبا.

وطالب المتظاهرون بطرد الوفد القطري، لارتكاب قطر عمليات ارهابية ضخمة بالعالم ودعم وتمويل الإرهاب،مطالبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بوقف الإرهاب القطري وانتهاكات حقوق الإنسان في قطر والعديد من الدول منها سوريا ،والعراق ،وغزة ،وليبيا ،واليمن ،والصومال ،وأفغانستان.