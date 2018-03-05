الأمير تركي.. يسير بعسير نحو التطوير

رشاد اسكندراني(صدى):

أشاد سعادة الدكتور علي بن محمد الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية بالأوامر الملكية ‏الكريمة التي صدرت مؤخراً والتي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على ضمان نمو واستقرار ومتانة هذا البلد الكريم.

موضحا ان من أبرز هذه الأوامر تعيين سمو الامير تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير والذي يعتبر حدثاً مهماً حيث تزامن مع إنشاء هيئه عليا لتطوير منطقة عسير ، وان هذا التزامن جاء من أجل نهضة وطن وبناء إنسان وتطوير بلد.

مردفا قائلا ان العلاقة الوطيدة بين هذه المنطقة والأمير تركي علاقة محبة وارتباط وانتماء ، وان هذا الالتقاء في الزمان والمكان بينهما يعلن صراحة بأن هذا زمن التغيير والبناء والأفكار الإبداعية كيف لا والأمير تركي يملك فكر تنموي وتطويري وانساني كاف لان يجعل من عسير وهي أرض الحضارة والطبيعة الخلابة منطقة متقدمة سياحياً واقتصادياً ومقصداً للزوار من كل دول العالم وهي مؤهلة لذلك.

ثم وضح الدكتور الشهراني ان سمو الامير تركي دائماً ما كان منبعاً وحاضناً للأفكار الخلاقة فهو يبتدعها ويشرف على تنفيذها ومن ثم يقيمها ليتم الاستفادة منها في الخطوات والمشاريع اللاحقة مما يزيد في جودة التنفيذ وتخفيض النفقات وهذا بلا شك ما نبحث عنه في جميع مشاريع هذا البلد.

وذكر ان التمازج المثالي بين عسير المنطقة وأميرها ونائبه وهيئة تطويرها هو ايذان ببداية مرحلة جديدة مختلفة بكل تفاصيلها لتكون أنموذجا حيّاً لجميع المدن العربية بأذن الله.

ختاماً هنأ الدكتور الشهراني سمو الأمير تركي ومنطقة عسير واهلها والوطن بهذا التعيين سائلا الله له التوفيق والسداد.