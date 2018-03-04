مسلح حوثي يقتل 4 مدنيين رفضوا ترديد الصرخة

فهمي محمد(صدى):

قتل مسلح حوثي 4 مدنيين بمحافظة ريمة ، لرفضهم ترديد الصرخة الحوثية ، بعد خروجهم من صلاة الظهر ، اليوم الأحد .

وعلق الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد الجميح ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” على الواقعة ، قائلًا ” مسلح حوثي يقتل 4 مدنيين في محافظة ريمة ، بعد خروجهم من صلاة الظهر، بسبب رفضهم ترديد الصرخة الحوثية.. بالأمس كان الحوثيون يقولون إن سبب الحروب الست ، هو منعهم من قبل النظام السابق من حرية ترديد الصرخة ، واليوم يفرض الحوثي هذه الصرخة على الناس بالقوة ، ويقتلهم إن رفضوا ” .