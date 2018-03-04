بالفيديو.. مندوب سفارة خادم الحرمين بجاكرتا يلتقي الطفلة هيفاء

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر وسائل الميديا المختلفة مقطع فيديو يوضح مندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا، يلتقي بالفتاة هيفاء ووالدتها في مدينة بونشاك الإندونيسية.

وأفادت مصادر صحفية أن مندوب السفارة قام بأصطحابهما الليلة لتوفير الإقامة السكنية لهما بجاكرتا، ليلتقون غدًا بالسفير لدراسة حالتهما.

وأكدت السفارة لدى إندونيسيا في تغريدة لها، صباح اليوم الأحد، أنه ” إشارة إلى المقطع المتداول والمتضمن وجود طفلة باسم هيفاء سلطان الحربي في منطقة بونشاك؛ تود السفارة في جاكرتا الإفادة بأن هذا الموضوع سوف يأخذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة ” .

وأظهر الفيديو طفلة عمرها 10 سنوات، تدعى هيفاء سلطان الحربي وتوفى والدها قبل 9 سنوات وتركها تعيش في مجمع كوتا بنقا بمنطقة بنوشاك الإندونيسية، ولا تعرف عن أقاربها شيئاً، فيما ناشد مصور المقطع الجهات المعنية مساعدتها في التوصل لأهلها بالمملكة.

اقرأ أيضا