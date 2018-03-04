بالفيديو.. سفارة المملكة في إندونيسيا تعيد فتاة عمرها 9 سنوات لأهلها

عادل الحربي (صدى):

بمجرد أن عثرت سفارة المملكة بإندونيسيا ، على فيديو لطفلة سعودية توفى والدها منذ حوالى 9 سنوات وتركها في منطقة بونشاك بإندونيسيا، أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة.

وأظهر الفيديو طفلة عمرها 10 سنوات، تدعى هيفاء سلطان الحربي وتوفى والدها قبل 9 سنوات وتركها تعيش في مجمع كوتا بنقا بمنطقة بنوشاك الإندونيسية، ولا تعرف عن أقاربها شيئاً، فيما ناشد مصور المقطع الجهات المعنية مساعدتها في التوصل لأهلها بالمملكة.