” جيرارد ” يكشف سر تألق محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أكد ستيفن جيرارد ، نجم ليفربول ، إن سبب تألق المحترف المصري محمد صلاح ، في صفوف الفريق منذ أن انضم إليه ، يعود لعمل المدرب الألماني يورجن كلوب .

وأشار ” جيرارد ” ، إلى أن ” كلوب ” ، هو من أتاح الفرصة للاعب المصري ، حتى يصبح ظاهرة الموسم الجاري ، خاصةً بعدما تصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي ، ليحقق التساوي مع مهاجم توتنهام اللاعب هاري كين بـ 24 هدفًا لكل لاعب منهما .

وتابع نحم ليفربول المعتزل ، قائلًا ” خلال فترة شبابي كنت أركض في جميع أنحاء الملعب محاولًا كسب الإعجاب ، مع التقدم في العمر أصبحت أكثر أنانية ” .

وتابع ستيفن جيرارد ، موضحًا سبب إحراز صلاح عدد كبير من الأهداف وصل حتى الآن إلى 32 في جميع المسابقات مع الريدز ، بقوله ” حينما تذهب الكرة للأطراف عليك دائمًا مهاجمة المناطق التي تستطيع من خلالها إحراز الأهداف ، وهذا ما جعل أهدافي كثيرة بالنسبة للاعب وسط ، وهذا ما يفعله كلوب مع صلاح ” .

ولفت إلى أنه حينما ضم كلوب اللاعب المصري ” صلاح ” ، قال له إنه لا يريده الالتصاق بالأطراف وصناعة الأهداف لباقي اللاعبين ، بل أخبره بأنه يريده أن يصبح الرجل الرئيسي ، مضيفًا أن كلوب أكد لصلاح أنه سيصبح هداف الفريق ، ولهذا عليه أن يهاجم المرمى والمناطق المركزية .