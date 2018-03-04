4075 قضية وردت لفروع ودوائر النيابة العامة في أسبوع

عادل الحربي(صدى):

أصدرت النيابة العامة، التقرير الإحصائي لها خلال الأسبوع الماضي من يوم 9/6/ 1439هـ، حتى يوم 15/6/1439 هـ، حيث ورد إلى الفروع والدوائر الخاصة بها 4075 قضية.

وأوضح التقرير، أن عدد القضايا المنجزة بلغت 3912 قضية، بينما وصلت عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة إلى 2187 قضية، فيما بلغت الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة 109911 إجراء.

وبيَّن التقرير، القضايا التي وردتها حسب المناطق، فكان أكثر المناطق التي وردت إليها قضايا منطقة الرياض بنسبة 31%، ثم مكة المكرمة بنسبة 24%، والمنطقة الشرقية بنسبة 11%، ثم مناطق القصيم وعسير وجازان بنسب 6% لكل منها.