بالفيديو.. طبيب بيطري يوضح مدى صحة علاج هيام الإبل بالأفعى

عادل الحربي (صدى):

أوضح الطبيب البيطري خالد محمد، أن مرض الهيام أو الهِيم الذي يصيب الإبل، عبارة عن مرض تسببه بعض الميكروبات ” طفيليات الدم ” ويتم علاجه بإعطائها الأدوية المضادة لها، وتتمثل الإبل بالشفاء.

وأشار إلى أن هنالك مرض آخر أسمه ” الطير ” ، تكون رقبة الإبل فيه ملتوية وتترنح للأعلى، أو للجنب، وهذا سببه نقص فيتامين B، الذي يؤثر على أعصاب الحيوان، مؤكدًا أن العلاج بالأفعى هو خرافة ولا صحة له.

وجدير بالذكر، إنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيام شخصين بفتح فم ” ناقة ” وإجبارها على ابتلاع أفعى حية بسكب الماء في جوفه.

وأثار المقطع موجة من الجدل على مواقع التواصل، وسط تساؤلات وحيرة من سبب إقدام الشخصين على هذا الفعل الغريب، الذي لم يحدد بالضبط مكان تصويره.

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