فيديو لإجبار ” ناقة ” على بلع أفعى يثير جدلا واسعا
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام شخصين بفتح فم ” ناقة ” وإجبارها على ابتلاع أفعى حية بسكب الماء في جوفه.
وأثار المقطع موجة من الجدل على مواقع التواصل، وسط تساؤلات وحيرة من سبب إقدام الشخصين على هذا الفعل الغريب، الذي لم يحدد بالضبط مكان تصويره.
فيما رجح ناشطون أن وضع الافعى في جوف ” الناقة ” ربما يكون نوعاً من أنواع العلاج أو وصفة طبية، تتمثل في إدخال الأفعى في أحشائه لعلاجه من مرض معين.
الدكتور أبوعراده[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 49 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل ضالم في الدنياء حتى الحيوانات ماسلمة من أذا لأنسان الله ينتقم من كم يارب شر انتقامه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43290 ] نشر منذ 16 دقيقة
يقول علاج ,,
,, الله اعلم .. يمكن ويمكن ,,
هلال[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 دقيقة
ربما يكون أنتقام من صاحب الأبل
وضع ثعبان سام في بطن ناقة علاج !!!! حدثو العاقل بما يعقل
كيف ستقابلون ربكم ي حثاله ضلمتوها حسيبكم الله