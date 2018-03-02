فيديو لإجبار ” ناقة ” على بلع أفعى يثير جدلا واسعا

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام شخصين بفتح فم ” ناقة ” وإجبارها على ابتلاع أفعى حية بسكب الماء في جوفه.

وأثار المقطع موجة من الجدل على مواقع التواصل، وسط تساؤلات وحيرة من سبب إقدام الشخصين على هذا الفعل الغريب، الذي لم يحدد بالضبط مكان تصويره.

فيما رجح ناشطون أن وضع الافعى في جوف ” الناقة ” ربما يكون نوعاً من أنواع العلاج أو وصفة طبية، تتمثل في إدخال الأفعى في أحشائه لعلاجه من مرض معين.