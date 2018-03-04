اعتماد 233 مركزا لضيافة أطفال المرأة العاملة ضمن برنامج ” قرة “

علي القحطاني(صدى):

اعتمد برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” ، 233 مركزًا لضيافات الأطفال متاحة للمرأة السعودية العاملة على مستوى المملكة حتى الآن، وذلك ضمن البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية خالد أباالخيل، السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في البرنامج من خلال اختيار أحد المراكز المعتمدة.

وأشار ” أباالخيل ” إلى أنه في حال رغبت الأم بإلحاق طفلها في مركز غير متوفر، فبإمكانها الطلب من المركز التسجيل في بوابة ” قرّة ” على أن يكون المركز مرخصًا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة التعليم.

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