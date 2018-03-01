” هدف ” يعلن تحمله 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال للمرأة السعودية العاملة

حمود العنزي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن “هدف” يتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل ( 800 ) ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلين للمرأة العاملة السعودية، ضمن ببرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”.

وبين أن (هدف) أتاح للمرأة العاملة في سوق العمل الاطلاع على المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الاطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج على الرابط : https://www.qurrah.sa/ .

ودعا المتحدث الرسمي، السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال (قرّة)، مبينا أن البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.

ويأتي برنامج “قرّة” الذي أطلقته مؤخرًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجهها، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الاطفال المنزلية.