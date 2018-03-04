الميدالية الذهبية للمهر ” قابل عذبة ” بمهرجان الشارقة للجواد العربي

نايف السالم(صدى):

حقق المهر ” قابل عذبة ” إنتاج مربط عذبة والعائدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأمهر والميدالية الذهبية الْيَوْمَ في ختام منافسات مهرجان الشارقة الدولي التاسع عشر للجواد العربي الذي أقيمت منافساته بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وشارك في المهرجان أكثر من 250 جواداً يمثلون 14 دولة خليجية وعربية وأوروبية وأقسمت منافساته على مدى ثلاثة أيام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.