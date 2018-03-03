شرطة حائل تعلن القبض على مصور المقطع الشاذ للأطفال

سعيد العجل(صدى):

نجحت شرطة حائل، في القبض على مصور مقاطع فيديو له مع بعض صغار السن، تحتوي على إيحاءات شاذة، ومخالفة للآداب العامة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري ، أنه إشارة لمقاطع الفيديو المنتشره في بعض وسائل التواصل الإجتماعي ، والتي تتضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع له مع بعض صغار السن ، تحتوي على إيحاءات شاذه ، ومخالفه للآداب العامه ، عليه فقد تمكنت الجهات الامنيه من تحديد هويته وموقعه والقبض عليه ، واتضح أنه مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر ، تم إيقافه وإشعار فرع النيابه العامه بالمنطقة .

وشرطة منطقة حائل إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص وزارة الداخلية على المحافظه على القيم والأخلاق الشرعيه ورعايتها ، وأنها ستعمل بكل حزم وصرامه على ردع كل من تسول له نفسه استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للاضرار بالمجتمع ، أوالمساس بالاداب العامه العامه .

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