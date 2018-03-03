قانوني يكشف عن العقوبة التي تنتظر ” أبو صندح “

عادل الحربي (صدى):

كشف قانوني عن العقوبة التي تنتظر الشاب الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي والملقب بـ “ سويمي أبو صندح “ ، بعد اتهامه بنشر إيحاءات جنسية لأطفال.

وقال أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب التحرش بالأطفال بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل قال أمس الجمعة إنه ‏إشارة إلى المقطع المتداول لشخص يعرض مشاهد مُخلّة بالآداب وإيحاءات غير أخلاقية؛ فإنه تم رصد حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه جارٍ مخاطبة الجهات المختصة لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ودشن ناشطون وسماً عبر تويتر استنكروا فيه ما يقوم بنشره وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.