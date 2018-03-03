” حساب المواطن ” يوضح موقف مكافأة الطلاب من الدخل

علي القحطاني (صدى):

جدد برنامج حساب المواطن، تأكيده على أهمية إدخال الدخل بشكل صحيح، وذلك بما يتوافق مع المُدَون في السجلات الرسمية.

وأشار حساب المواطن، خلال رده على سؤال حول تضمين مكافأة الطلاب ضمن الدخل المفصح عنه في البرنامج، إلى أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل، ولابد من الإفصاح عنها، واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.

يشار إلى أن ” حساب المواطن ” ، كان قد شدد من قبل، على ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية ” موظف قطاع خاص ” ، ومصدر الدخل ” دخل من قطاع خاص ” ، أما إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية ” موظف حكومي ” أو ” عسكري ” ، ومصدر الدخل ” راتب من قطاع حكومي أو عسكري ” .