الأحد.. تفعيل أسبوع الموهبة تحت شعار ” ثقي بما تبدعين ” بنجران

راشد آل شريه(صدى):

تبدأ إدارة الموهوبات بتعليم منطقة نجران يوم غدٍ الأحد، بتفعيل أسبوع موهبة بالمدارس تحت شعار ” ثقي بما تبدعين ” .

وأفادت مديرة إدارة الموهوبات فاطمة المستنير، أن البرامج والفعاليات التي تستمر على مدى خمسة أيام، تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع، وإيصال رسالة علمية صحيحة لكافة أفراد المجتمع المحلي، وزيادة وعيهم والاهتمام بالموهوبين والعناية بهم.

وأشارت إلى أن الفعاليات تقام على مستوى الإدارة والمدارس متضمنة المحاضرات والندوات والمعارض العلمية وورش العمل التطبيقية في مجال الإبداع والابتكار والاستضافات العلمية والمسابقات الإبداعية.