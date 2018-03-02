الشاب المُعتدى عليه بمطعم: الفتاة طلبت 50 ريال وحاولت أخذ جوالي

نايف السالم(صدى):

أوضح الشاب الذي تم الاعتداء عليه من قبل فتاة في مطعم بجدة ، خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إنه تقدم ببلاغ تشهير على الفتاة فور انتشار الأمر على مواقع التواصل المختلفة .

وأشار الشاب أبو حامد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، اليوم الجمعة ، إلى أن الفتاة فاجأته بردة فعلها بعدما خرج من المطعم حيث حاولت أخذ الجوال الخاص به ، مؤكدًا إنه حاول التواصل معها إلا أنها تبدو غير واعية لما تقوم به .

ولفت الشاب ، إلى أن الفتاة كانت تلاحقه في البداية أثناء وقوفه أمام الكاشير لينتظر دوره ، ومن ثم قامت بمناداته مطالبة بـ 50 ريال ، حيث أضاف قائلًا ” نادتني وقالت يا ابو كاب أبغى 50 ريال ، وعندما أعطيتها 5 برمتها ، قالت ما أبغاها ” ، موضحًا أنه رد عليها قائلًا ” انقلعي ” .

وأضاف الشاب أبو حامد الذي تم الاعتداء عليه من قبل الفتاة ، أنه فوجئ بعد رفضه إعطائها المبلغ ، أنها تنتظر خروجه من الحمام ، حيث تهجمت عليه بجوار سيارته أمام المطعم ، واعتدت عليه هو وعامل النظافة بالمطعم .

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