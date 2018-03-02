تفاصيل جديدة يرويها الشاب الذي تعرض للاعتداء من فتاة مطعم جدة
في أول رد فعل منه، قال الشاب الذي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل فتاة في أحد مطاعم جدة، إن ما تم تداوله بخصوص تحرشه بالفتاة غير صحيح.
وأكد الشاب أن الفتاة لم تكن في حالة اتزان، وطلبت منه مالاً قبل دخوله إلى المطعم، غير أنه رفض طريقتها في التسول، كما أن الفتاة أطلقت عليه سيلاً من الشتائم حينما رفض إعطاءها المال، ومع ذلك قرر تركها والدخول إلى المطعم، وبعد خروجه من دورة مياه المطعم، فوجئ بها أمامه وهي تلقي حذاءها في وجهه وتتهجم عليه.
وأشار إلى أنه حاول تفادي ضرباتها دون أن يضربها، وخرج من المطعم فلاحقته في الطريق، واستمرت في توجيه الإهانات له وتهديده بإحضار إخوانها، حتى تمكن من التخلص منها والتوجه إلى مقر عمله.
وأعرب الشاب عن استيائه من اتهامه بالتحرش، متعهداً بمقاضاة كل من أساء لسمعته في مواقع التواصل الاجتماعي.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27036 ] نشر منذ 4 ساعات
مردغتك وخلاص😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27036 ] نشر منذ 4 ساعات
أنا من رايي تاخذها براسك وخلاص
الي ماقدر يدافع عن نفسه من بنت
كيف الناس🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25556 ] نشر منذ 3 ساعات
اهل العقول في راحه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25556 ] نشر منذ 3 ساعات
جراده وذكاتها جهنم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27036 ] نشر منذ 3 ساعات
لا جد
يبيديرفع قضايا ويقاضي الناس
رح أرفع قضية على البنت بالأول
الي شرشحتك
قدام الله وخلقه😡
فراج فايز عبدالله الشهري[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل على من كل السبب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43269 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اعلم ,,
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل تتوقعون ان الشاب لا يستطيع ان يأخذ حقه بيده بلى والله انه ليستطيع لكن أنفه الرجل وشهامته ومروته وإلى ان يمد يده على امراه فتحياتي لذلك الشاب الشهم النبيل وارفع له القبعة احتراما إذ انه تدارك الموقف بحكمته ولو مد يده على المرأه لكان حتما انه في السجن الآن ينتظر محكوميته وخاصة نحن شعب يتعاطف مع الأنثى كثرا وأنها لا تخطيط ابدا
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 2 ساعتين
ﻻ تخطيء
كان[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
الي يقول مردغتك بنت وماخذت حقك منها، على تبن الله يجزاك خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27036 ] نشر منذ 37 دقيقة
والتراب🤗🤗🤗
صداوي[ عدد التعليقات: 1715 ] نشر منذ 17 دقيقة
تصرفه كان سليم 100% .أما اللي جالس يستعرض في الرد ومسوي قوي تري الحرمه ما عليها رجاله. لو أن الموقف بين رجال كان أعتقد لك رأي آخر 😂