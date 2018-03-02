تفاصيل جديدة يرويها الشاب الذي تعرض للاعتداء من فتاة مطعم جدة

نايف السالم(صدى):

في أول رد فعل منه، قال الشاب الذي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل فتاة في أحد مطاعم جدة، إن ما تم تداوله بخصوص تحرشه بالفتاة غير صحيح.

وأكد الشاب أن الفتاة لم تكن في حالة اتزان، وطلبت منه مالاً قبل دخوله إلى المطعم، غير أنه رفض طريقتها في التسول، كما أن الفتاة أطلقت عليه سيلاً من الشتائم حينما رفض إعطاءها المال، ومع ذلك قرر تركها والدخول إلى المطعم، وبعد خروجه من دورة مياه المطعم، فوجئ بها أمامه وهي تلقي حذاءها في وجهه وتتهجم عليه.

وأشار إلى أنه حاول تفادي ضرباتها دون أن يضربها، وخرج من المطعم فلاحقته في الطريق، واستمرت في توجيه الإهانات له وتهديده بإحضار إخوانها، حتى تمكن من التخلص منها والتوجه إلى مقر عمله.

وأعرب الشاب عن استيائه من اتهامه بالتحرش، متعهداً بمقاضاة كل من أساء لسمعته في مواقع التواصل الاجتماعي.

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