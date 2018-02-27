بالفيديو.. فتاة تؤدب شابا داخل مطعم بجدة وتوجه له ضربات مصارعة
وثقت كاميرات المراقبة داخل أحد المطاعم مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشادة فتاة مع شاب.
وأبان المقطع قيام الفتاة بالقفز في الهواء مرتين، وتوجه عدة ضربات ولكمات للشاب، وتحذره من التعرض لها مرة أخرى.
وعلق متداولو المقطع إن الواقعة حدثت في مطعم بجدة، وتباينت تعليقاتهم حول ما قامت به الفتاة، ففيما أشاد بعضهم بشجاعتها في الدفاع عن نفسها.
الزهراني200015[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 31 دقيقة
التكارين عليهم حركات
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 4190 ] نشر منذ 18 دقيقة
يووووهـ ي للطيف
اف قوية والله يستاهل هههههههههههههههههههه
وقح قليل حياء
اتمنى كل امرأة تدخل دورة تدريبية
كيفية الدفاع عن النفس من بعض الحيوانات البشرية المفترسة
التي ليس لها اخلاق ولا قيم ولا مبادئ