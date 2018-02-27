بالفيديو.. فتاة تؤدب شابا داخل مطعم بجدة وتوجه له ضربات مصارعة

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة داخل أحد المطاعم مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشادة فتاة مع شاب.

وأبان المقطع قيام الفتاة بالقفز في الهواء مرتين، وتوجه عدة ضربات ولكمات للشاب، وتحذره من التعرض لها مرة أخرى.

وعلق متداولو المقطع إن الواقعة حدثت في مطعم بجدة، وتباينت تعليقاتهم حول ما قامت به الفتاة، ففيما أشاد بعضهم بشجاعتها في الدفاع عن نفسها.