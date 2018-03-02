القبض على قائد مركبة اصطدم بحافلة مدرسية لسيره عكس الطريق

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية المختصة بإدارة المرور ، من إلقاء القبض اليوم الجمعة ، على قائد مركبة من نوع ” جمس ” ، كان يسير في الاتجاه المعاكس لحركة السير ، وفقًا لمقطع فيديو متداول ظهر فيه وهو يصطدم بحافلة نقل مدرسي تقل عددًا من الطالبات .

ونجحت الجهات المختصة في البحث والتحري عن صاحب المقطع، حتى أطاحت بقائد المركبة، لتبدأ في التحقيق معه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه .

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