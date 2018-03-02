اصطدام قائد سيارة بحافلة مدرسية.. ونجاة طفلين بإعجوبة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):

اصطدم قائد مركبة من نوع ” جمس ” في مدينة الرياض ظهر أمس الخميس، بحافلة مدرسية أثناء توقفها بمحاذاة طريق عام لإنزال طفلين، وذلك بعد عكسه اتجاه السير بشكل غريب.

وكشف فيديو توقف الحافلة المدرسية بمحاذاة عمائر سكنية بجانب عدة سيارات، وبمجرد نزول الطفلين من باب الحافلة المقابل للعمائر، إذا بقائد مركبة ” جمس ” يتجه بشكل متهور نحو الحافلة أثناء عكسه اتجاه السير، ويحاول المرور في مكان ضيق بين الحافلة والسيارات المتوقفة، فيصطدم بالحافلة بقوة، ويصرُّ على السير بنفس الاتجاه دون توقف، فتبتعد منه بعض السيارات المتوقفة، ويلوذ بالفرار.