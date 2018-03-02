أول تعليق للإعلامية السودانية على عرض رجل الأعمال السعودي

علي القحطاني (صدى):

علقت الإعلامية السودانية آلاء المبارك، الشهيرة بـ ” لوشي ” على الانباء التي جرى تداولها مؤخراً عن عرض رجل أعمال سعودي الزواج منها مقابل مبلغ 25 مليون دولار وفيلا في العاصمة الرياض كمهر.

وقامت ” لوشي ” في أول رد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بإعادة نشر الخبر عبر حسابها قائلة: ” طيب موافقة “.

وكانت وسائل إعلام تحدثت خلال الأيام الماضية أن رجل الأعمال السعودي “لم تسمه” قد قدم عرضه للإعلامية آلاء والمعروفة بـ “لوشي” بالخطبة من خلال تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.

وخصص جائزة قيمّة لمن يأتي له برقم ” لوشي ” ، و تكلم في تغريدته عن ثروته الطائلة التي تبلغ 150 مليون دولار أمريكي وامتلاكه سيارات فارهة من أحدث الموديلات بالإضافة لعقارات كبيرة وسط العاصمة السعودية الرياض.

الجدير بالذكر أن لوشي كانت قد تلقت عرضا مماثلاً في بداية العام 2017 من رجل أعمال سوداني قد أعلن رغبته في الزواج منها وعرض عليها عمارة الخرطوم وزاد على ذلك بعرضه لمبلغ 25 مليون سوداني لمن يجمعه بها.

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