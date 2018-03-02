أول تعليق للإعلامية السودانية على عرض رجل الأعمال السعودي
علقت الإعلامية السودانية آلاء المبارك، الشهيرة بـ ” لوشي ” على الانباء التي جرى تداولها مؤخراً عن عرض رجل أعمال سعودي الزواج منها مقابل مبلغ 25 مليون دولار وفيلا في العاصمة الرياض كمهر.
وقامت ” لوشي ” في أول رد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بإعادة نشر الخبر عبر حسابها قائلة: ” طيب موافقة “.
وكانت وسائل إعلام تحدثت خلال الأيام الماضية أن رجل الأعمال السعودي “لم تسمه” قد قدم عرضه للإعلامية آلاء والمعروفة بـ “لوشي” بالخطبة من خلال تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.
وخصص جائزة قيمّة لمن يأتي له برقم ” لوشي ” ، و تكلم في تغريدته عن ثروته الطائلة التي تبلغ 150 مليون دولار أمريكي وامتلاكه سيارات فارهة من أحدث الموديلات بالإضافة لعقارات كبيرة وسط العاصمة السعودية الرياض.
الجدير بالذكر أن لوشي كانت قد تلقت عرضا مماثلاً في بداية العام 2017 من رجل أعمال سوداني قد أعلن رغبته في الزواج منها وعرض عليها عمارة الخرطوم وزاد على ذلك بعرضه لمبلغ 25 مليون سوداني لمن يجمعه بها.
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ررر[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيبان والله والخيبه اذا عنده دراهم راح يتزوج بها وهو على اخر عمره وتجي الصعلوكه وتغابش عياله على الورث مثل الشايب السعودي اللي تزوج سوريه وبعد شهرين مات وورثة السورية 65 مليون ريال . والله والله قهر المفروض عيالهم يحجرون على الشيبان القحيانيين .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25559 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب موفقه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43290 ] نشر منذ 1 ساعة
ما افلح ولا هي افلحت ,,,
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 1 ساعة
مازال فيه ناس يصدقون مثل هالاخبار الموضوع ومافيه بحث عن شهره في الوسط السعودي حتى تصل الى القنوات السعوديه مثل ام بي سي وغيره
مثل اليمنيه اللي كانت مغموره ولا احد يدري عنها واتفقت مع لاعب سعودي انه يخطبها بشكل وهمي ومن ذيك اللحظه واسمها ظارب بالسعوديه الى ان وصلت للشهره اللي ماكانت تحلم فيها في الوسط الخليجي والان شايفه نفسها واسعارها خياليه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27056 ] نشر منذ 37 دقيقة
لو يعطوني اياها ببلاش
ماخذيتها🤗🤗🤗
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 32 دقيقة
هالشيبان بدال مايتعبدون ربهم ويعلمواهم على شفا جرف من القبر صاروا يتخرفنون على البنات اللي ما نعرف أصلهم من فصلهم ولو أنهم قدموا الأموال التي عرض ها مهرا لمن تخرفنوا من أجلها صدقة لوجه الله لكان أفضل مما فعلوا بمراحل كثيره
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 32 دقيقة
هالشيبان بدال مايتعبدون ربهم ويعلمواهم على شفا جرف من القبر صاروا يتخرفنون على البنات اللي ما نعرف أصلهم من فصلهم ولو أنهم قدموا الأموال التي عرض ها مهرا لمن تخرفنوا من أجلها صدقة لوجه الله لكان أفضل مما فعلوا بمراحل كثيره
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 30 دقيقة
الدنيا فيه خير …
مرسيدس[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب انا بخطبها ب٢٥مليون دولار
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 18 دقيقة
حق السودانيه يداوي الظهر
المر[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 11 دقيقة
الموت مايعرف شيبان وشبان اللي قضي عمره بيروح مافيها كلام اهم شي العمل الصالح قبل سنه واحد يعلم يقول توفي اخوه في جده ماعنده لازوجه ولاابناء رحت البنك فيه رصيد له قالوا ابوا كم قالوا 950 مليون وانا احسبه فقير مثلي وارض مااجرها علي البلديه السنه 35مليون وغيرها يجمع الواحد مايدري
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 9 دقائق
يتمزلق ويسحب الاوجاع سحب