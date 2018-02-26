رجل أعمال سعودي يعرض مهرا خرافيا للزواج من مذيعة سودانية
أوضحت وسائل إعلام سودانية، أن رجل أعمال سعودي قدم عرضًا خرافيًّا؛ للزواج من الإعلامية السودانية آلاء المبارك، المعروفة بـ ” لوشي ” .
وذكرت أن رجل الأعمال المقصود يُدعى، ” س .ج ” ، عرض مهرًا بقيمة 25 مليون دولار، وفيلا بالرياض؛ للزواج من حسناء الإعلام السوداني ” لوشي ” .
ويجدر الإشارة، أن رجل الأعمال تقدم لخطبة الإعلامية السودانية، من خلال تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع ” تويتر ” ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ادعى الموقع، أن رجل الأعمال السعودي، خصص جائزة قيّمة لمن يأتي له برقم ” لوشي ” .
يُذكر أن وسائل الإعلام السودانية، تحدثت عن ثروة رجل الأعمال الطائلة، التي تبلغ 150 دولار أمريكي، وامتلاكه سيارات فارهة، من أحدث الموديلات، بالإضافة لعقارات كبيرة وسط الرياض.
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة الخبر، من عدمه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43129 ] نشر منذ 4 ساعات
هي تستاهل وهو فاسق مبذر ولايستاهل ان يكون زوج 👎