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رجل أعمال سعودي يعرض مهرا خرافيا للزواج من مذيعة سودانية

رجل أعمال سعودي يعرض مهرا خرافيا للزواج من مذيعة سودانية
نايف السالم(صدى):

أوضحت وسائل إعلام سودانية، أن رجل أعمال سعودي قدم عرضًا خرافيًّا؛ للزواج من الإعلامية السودانية آلاء المبارك، المعروفة بـ ” لوشي ” .

وذكرت أن رجل الأعمال المقصود يُدعى، ” س .ج ” ، عرض مهرًا بقيمة 25 مليون دولار، وفيلا بالرياض؛ للزواج من حسناء الإعلام السوداني ” لوشي ” .

ويجدر الإشارة، أن رجل الأعمال تقدم لخطبة الإعلامية السودانية، من خلال تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع ” تويتر ” ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ادعى الموقع، أن رجل الأعمال السعودي، خصص جائزة قيّمة لمن يأتي له برقم ” لوشي ” .

يُذكر أن وسائل الإعلام السودانية، تحدثت عن ثروة رجل الأعمال الطائلة، التي تبلغ 150 دولار أمريكي، وامتلاكه سيارات فارهة، من أحدث الموديلات، بالإضافة لعقارات كبيرة وسط الرياض.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة الخبر، من عدمه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43129 ] نشر منذ 4 ساعات

هي تستاهل وهو فاسق مبذر ولايستاهل ان يكون زوج 👎

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