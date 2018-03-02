المصادقة على قرار التجسس على خطط الفرق الأخرى بمونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

يجتمع، اليوم الجمعة، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” إيفاب ” ؛ لبحث عدة قرارت حول استعمال وسائل التكنولوجيا في مونديال روسيا 2018.

ومن المرتقب أن يتم المصادقة على 4 قرارات هم:

الاستعانة بالمقاطعة المصورة ” فيديو ” المساعدة للحكم، السماح لطبيب واحد من كل فريق بمتابعة المباريات أمام إحدى الشاشات والتواصل مع الطبيب المتواجد على مقاعد البدلاء داخل الملعب؛ للتبليغ عن الإصابات الخطيرة التي لا تظهر من داخل الملعب.

ومن بين القرارات وجود مساعد فني؛ لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات وإرساله إلى الجهاز الفني على مقاعد البدلاء؛ ليتوافر للمديرين الفنيين وسيلة للإطلاع على خطط الفرق الأخرى.

والقرار الأخير هو تقديم بيانتا إحصائية للجوانب الفنية والبدنية خلال أوقات المباراة الفعلية للمرة الأولى.