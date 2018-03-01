ثلثا مستخدمي وسائل التواصل يرفضون إخبار الأهل بتجاربهم المزعجة مع الإنترنت

لندن(صدى):

كشفت جمعية ” تشيلد رنز سوسايتي ” البريطانية، في تقرير صادر عنها، عن فشل وسائل التواصل الاجتماعي في التصدي لـ ” التنمر الإلكتروني ” ، الذي يزيد من المخاطر على الصحة العقلية لصغار السن.

حيث توصلت نتائج دراسة أجرتها الجمعية، إلى رفض ثلث مستخدمي وسائل التواصل، إخبار الأهل عند تعرضهم لأي تجربة مزعجة في الإنترنت، وأجريت الدراسة على 1089 شخص.

وذكر التقرير، أن أغلب المشكلات التي يعاني منها المستخدمين المفرطون لمواقع التواصل، هي مشكلات اجتماعية، بالإضافة لظهور أعراض القلق والاكتئاب عليهم.

وحدد التقرير، أشكال التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت، فيما يلي:

– الرسائل المتكررة بإلحاح.

– نشر صور أو معلومات تخدش الحياء.

– إنهاء صداقة بشكل جماعي للحسابات التي يستهدفها ممارسو التنمر.