بعد حذف تطبيق صراحة.. المغردون ينقسمون بين مؤيد ومعارض

نورة الشهري(صدى):

حذفت متاجر تطبيقات الهواتف الذكية ” جوجل بلاي ” و ” آبل ستور ” تطبيق صراحة الذي أسسه الشاب السعودي زين العابدين توفيق؛ مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ” زين العابدين ” أن سيدة أسترالية قدمت دعوى بشأن تلقي ابنتها لرسالة تحمل عبارات مسيئة ولغة وصفتها بالكريهة من خلال التطبيق، رغم أن نظام الحماية في منصة ” صراحة ” تعرف فورًا على الكلمة المسيئة في تلك الرسالة وقام بمنع وصولها لوجهتها وحذفها، موضحًا أن هذه القصة كانت سببًا في توقف التطبيق، كما أكد عدم وجود أي قضايا أخرى.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” هاشتاج ” يحمل عنوان ” حذف تطبيق صراحة ” ، للتساؤل حول حذفه رغم النجاح الكبير الذي حصده بـ300 مليون مستخدم، منذ إطلاقه نهاية عام 2016.

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض للواقعة؛ حيث قال أحدهم ويدعى محمد الشيحي عن التطبيق: ” برنامج من وجهة نظري للشخصيات الضعيفة غير القادرة على المواجهة. ”

وقالت مغردة تسمى ” نورا ” معلقة على حذف صراحة: ” الحمدلله مانزلته.. مدري كيف ترضون ع عمركم تحملون شي يفتح لغيركم باب انهم يسبونكم ويجرحونكم! ” لافتة إلى: ” المدح يقدر أي شخص يقوله بوجهك مو لازم يحمل صراحه وبعد همي أصلًا أخلي مجهول يقيمني ويذكر شي فيني! ”

بينما أبدى آخر بحساب يسمى ” نايفكو ” عدم إعجابه بالتطبيق، ولكنه رغم ذلك: ” كان قرار غريب وغير موفق، وخصوصًا أن السبب المذكور يمكن أن يواجهه المستخدم في أي تطبيق آخر، كما أن التنمر موجود في كل الشبكات الاجتماعية وبأسماء وهمية. ”

وفي جانب آخر، انتقد البعض الآخر قرار الحذف، حيث علق حساب باسم ” عمو عمر ” قائلًا: ” أستغرب من الهجوم على تطبيق تواصل اجتماعي محلي نجح في جذب ١٤ مليون مستخدم عالميًا.

جميع مواقع التواصل عليها تساؤلات أخلاقية ويتم استخدامها بطريقة سلبية.. يعني بلاش مثاليات! ”

وعلق حساب ” محمد الشهيري ” ، ” والله ثم والله لو أن البرنامج أمريكي ويدر دخل على الدولة الأمريكيه ولو بسيط مايحذف.. يكفيكم إجرام داعش على تويتر وتليجرام واليوتيوب ومحد حذفه.. وتطبيق صراحة لأنه سعودي تم تدميره بسبب شتيمة.. هذا هي السيطرة !! ”

وأوضح حساب ” إبراهيم الحليو ” قائلًا: ” أحببته لأني أرى عيوبي بنقد الناس اللي يعرفونني ويحبون ينصحونني بكل راحة باسلوب مختلف، طور بي أشياء كثير قرأت الكثير عن سلبياتي فحاولت أغيرها ولقيت فيه تعزيز إيجابي عززته بذاتي ولقيت فيه تفريغ شحنات لمن يكرهونني يجعلني أكثر راحة.. ما أتمنى يُحذف برنامج ناجح. ”

وجدير بالذكر إنه أصدرت ” جوجل ” بيانًا بعد إزالة ” صراحة ” من متجرها، قائلة: ” في حين أننا لا نعلق على تطبيقات محددة، تم تصميم سياسات جوجل بلاي لتوفير تجربة رائعة للمستخدمين، ونحن نبذل قصارى جهدنا للعمل بشكل وثيق مع مطوري البرامج لضمان التزامهم بسياساتنا. ”

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