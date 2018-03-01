” عبارة مسيئة ” السبب في إيقاف تطبيق ” صراحة “

متابعات(صدى):

أعلن الشاب السعودي زين العابدين توفيق، صاحب التطبيق العالمي ” صراحة ” ، أن السبب في إيقاف التطبيق واختفاءه من ” جوجل بلاي ” ، و ” آب ستور ” هو شكوى تقدمت بها سيدة استرالية لتلقي ابنتها رسالة تحمل عبارات مسيئة.

وأوضح أن السيدة تقدمت بدعوى بشأن تلقي ابنتها لرسالة تحمل عبارات مسيئة من خلال التطبيق، وفور معرفة منصة “صراحة” بذلك قامت بالتأكد من الموضوع وتعرف نظام الحماية فوراً على الكلمة المسيئة في تلك الرسالة وقام بمنع وصولها لوجهتها وحذفها.

وأشار زين العابدين إلى أن هذه القضية كانت سبباً لتوقف التطبيق، نافياً وجود قضايا أخرى وراء ما حدث، معربًا عن تفاؤله بعودة التطبيق سريعاً والتوصل إلى فهم ايجابي، مستغرباً من الإيقاف غير المبرر، حيث تم تصميم التطبيق للتعليقات البناءة والانتقاد الهادف.