مدرب توتنهام: عواطف كرة القدم في خطر من حكم الفيديو

ماجد محمد(صدى):

أعرب مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، عن خوفه من تقنية حكم الفيديو المساعد، مشيراً إلى أنها قد تقتل العواطف في كرة القدم.

جاء ذلك بعد استخدام هذه التقنية في مباراة فريقه ضد روتشديل التي انتهت بفوز فريقة بنتيجة 6-1، وقد ألغى حكم الفيديو هدفاً مبكراً لتوتنهام ثمن منحه ركلة جزاء في مباراة الإعادة بالدور الخامس.

وصرَّح بوكيتينو، بأن التقنية الجديدة تسبب في تعقيد الأمر بالمباراة، وصعوبة التركيز، قائلاً: ” نحن نمتلك أفضل الحكام في أوروبا أو العالم لكني لا أعلم هل هذه التقنية تساعدهم أم تسبب المزيد من الارتباك ” .