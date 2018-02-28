الإجراء المتبع بعد قبول الاعتراض في حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، الإجراء الذي يتم القيام به بعد قبول الاعتراض على عدم الأهلية في البرنامج .

ورد حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج ، على تساؤل أحد المواطنين ، الذي تم قبول اعتراضه ، إنه سيتم بعد ذلك صرف الدعم المستحق بأثر رجعي ، وسيتم إعادة دراسة الأهلية من جديد ، لتعلن نتيجة الأهلية في دورة الدفع القادمة .

وقام البرنامج بتخصيص أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني ، على مبلغ الاستحقاق ، حيث يتم استقبال البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع .