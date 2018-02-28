بيان توضيحي من ” السعودية للكهرباء ” بشأن فصل موظفي مكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الشركة السعودية للكهرباء ، اليوم الأربعاء ، بيانًا توضيحيًا لها ، بشأن مقطع الفيديو المتداول ، حول إيقافها عقود 40 موظفًا وفصلهم بمكة المكرمة .

وأشارت الشركة ، إلى أنه قد جرى التعاقد مع الموظفين المفصولين مسبقًا ، بموجب عقود محددة المدة ، حيث تجدد سنويًا وفقًا لحاجة العمل .

وأوضحت شركة الكهرباء ، إنه تم إشعار الموظفين بعدم الحاجة لخدماتهم ، وذلك بناءاً على العقود المُبرمة معهم ، لافتة إلى أن هذه العقود لم تصل مدتها إلى 4 سنوات .

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