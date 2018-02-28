بالفيديو.. تجمع عشرات الموظفين أمام مبنى الكهرباء بمكة احتجاجا على قرار الاستغناء عنهم

حسين العلي(صدى):

تفاجأ مايقارب 40 موظفا كانوا على رأس العمل بشركة الكهرباء، صباح اليوم الأربعاء، من قرار الاستغناء عنهم وعدم الحاجة لهم مما جعلهم يجتمعون أمام مقر شركة الكهرباء بحي العمرة بمكة المكرمة.

وطالبوا بإيقاف قرار الاستغناء عنهم كما ناشدوا وزير العمل بالتدخل وحل وضعهم.

وأشاروا إلى أنهم مواطنون سعوديون ولا يحق الاستغناء عنهم بهذه الطريقة لأنهم أصحاب أسر وعوائل وأن الضرر لا يقتصر عليهم فقط بل يصل إلى عوائلهم وأبنائهم، على حد قولهم.

