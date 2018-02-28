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8 طرق للحفاظ على صحتك بدون مجهود

8 طرق للحفاظ على صحتك بدون مجهود
متابعات(صدى):

يسعى الكثير من الناس للحصول على صحة جيدة، وهذا الأمر عادة ما يتطلب إتباع عادات صحية وغذائية لكن الكسل قد يمنعنا من إتباع هذه العادات الصحية، لذا نقدم لك 8 طرق سهلة تجعلك تعيش بصحة جيدة بدون تعب أو مجهود .

1- يجب أن تأخذ الفيتامينات اللازمة يومياً وتلتزم بها، وتكون هذه الفيتامينات، كما وصفها طبيبك، حسب احتياجات جسمك.
2- تناول كل أنواع الأطعمة ولا تقتصر على الأطعمة التي تحب تناولها فقط، حتى تكون بصحة جيدة، لكن يجب أن تقلل الأطعمة التي تضرك مثل: المعلبات والدهون.
3- ابتعد عن شرب المشروبات الغازية، لأن السكر الموجود في هذه المشروبات يضر صحتك.
4- استبدل المشروبات الغازية والعصائر المليئة بالسكريات بشرب المياه على مدار اليوم بمعدل كوب كبير كل ساعة.
5- إذا كنت مريضاً بالأنفلونزا الجأ إلى العلاجات الطبيعية مثل: الليمون والبرتقال وابتعد عن الأدوية حتى تكون صحتك أفضل.
6- الرياضة من الأشياء التي تجعلك بصحة أفضل، لذا حرك جسمك باستمرار حتى تكون بصحة جيدة.
7- ابتعد عن التليفزيون والكمبيوتر والهاتف وحاول أن تقلل منها قدر الإمكان حتى تتحسن صحتك.
8- احصل على فترة كافية من النوم بمعدل 8 ساعات يومياً.


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