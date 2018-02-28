8 طرق للحفاظ على صحتك بدون مجهود
يسعى الكثير من الناس للحصول على صحة جيدة، وهذا الأمر عادة ما يتطلب إتباع عادات صحية وغذائية لكن الكسل قد يمنعنا من إتباع هذه العادات الصحية، لذا نقدم لك 8 طرق سهلة تجعلك تعيش بصحة جيدة بدون تعب أو مجهود .
1- يجب أن تأخذ الفيتامينات اللازمة يومياً وتلتزم بها، وتكون هذه الفيتامينات، كما وصفها طبيبك، حسب احتياجات جسمك.
2- تناول كل أنواع الأطعمة ولا تقتصر على الأطعمة التي تحب تناولها فقط، حتى تكون بصحة جيدة، لكن يجب أن تقلل الأطعمة التي تضرك مثل: المعلبات والدهون.
3- ابتعد عن شرب المشروبات الغازية، لأن السكر الموجود في هذه المشروبات يضر صحتك.
4- استبدل المشروبات الغازية والعصائر المليئة بالسكريات بشرب المياه على مدار اليوم بمعدل كوب كبير كل ساعة.
5- إذا كنت مريضاً بالأنفلونزا الجأ إلى العلاجات الطبيعية مثل: الليمون والبرتقال وابتعد عن الأدوية حتى تكون صحتك أفضل.
6- الرياضة من الأشياء التي تجعلك بصحة أفضل، لذا حرك جسمك باستمرار حتى تكون بصحة جيدة.
7- ابتعد عن التليفزيون والكمبيوتر والهاتف وحاول أن تقلل منها قدر الإمكان حتى تتحسن صحتك.
8- احصل على فترة كافية من النوم بمعدل 8 ساعات يومياً.
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