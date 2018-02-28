” زلزال الهلاك ” يسوي قرى بابوا غينيا بالأرض

كوناكري(صدى):

تعرضت قرى منطقة بابوا غينيا الجديدة إلى الهلاك الكامل على إثر الزلزال الذي تعرضت له الاثنين الماضي، والذي يعد من أقوى الزلازل التي تعرضت لها غينيا.

وأكد سكان في المنطقة، اليوم الأربعاء، أن قرى بأكملها سويت بالأرض وتعرضت مصادر المياه للدمار، بالإضافة إلى مصرع مالا يقل عن 30 شخصًا إثر موجة الزلازل العنيفة.

وكانت هزة أرضية بلغت قوتها 7.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت المنطقة، حيث أعاقت الهزات الارتدادية جهود الإنقاذ وأخافت القرويين خلال اليومين الماضيين.

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