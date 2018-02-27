30 قتيلا على الأقل حصيلة أولية لزلزال بابوا غينيا الجديدة بقوة 7.5 درجات

كوناكري(صدى):

أفادت وسائل إعلام فى بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء أن الزلزال العنيف الذى ضرب وسط البلاد فجر الإثنين وبلغت قوته 7,5 درجات أوقع فى حصيلة أولية أكثر من 30 قتيلا، فى حين تواجه فرق الإنقاذ صعوبات فى بلوغ المناطق الجبلية المنكوبة.

وبحسب صحيفة “بى ان جى بوست كوريير” فإن الزلزال الذى إلى انقطاع خطوط التيار الكهربائى فى أنحاء واسعة أوقع 13 قتيلا على الأقل فى مدينة مندى عاصمة ولاية ساذرن هايلاندز، بينما سقط 18 قتيلا آخرين فى مناطق مجاورة لها.

وأفادت الصحيفة أنها استقت معلوماتها هذه من ويليام باندو حاكم ولاية هيلا المجاورة لولاية ساذرن هايلاندز.

من جهته نقل موقع “بابوا غينيا الجديدة اليوم” عن الكاهن الكاثوليكى بيوس هال تأكيده مقتل 10 أشخاص، بينهم أربعة أطفال، فى انهيارات ارضية ناجمة عن الزلزال.

وإضافة إلى القتلى فقد تسبب الزلزال بسقوط حوالى 300 جريح، بحسب المصادر نفسها.