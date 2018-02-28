الطاولة الطويلة موضة أثاث السفرة لعام 2018

نورة الشهري(صدى):

أصبح الشباب عند تجهيز منازلهم يختارون أشكالًا مختلفة من غرف السفرة، بالطبع توجد ملامح تتشابه فيها غرف السفرة مثل المكونات، ولكن بالنسبة لتفاصيلها فإنها اختلفت كثيرا في السنوات الأخيرة.

حيث أن غرفة السفرة أصبح لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت، وهو ما دفع الكثير من المتخصصين في تصميم الأثاث إلى طرح أشكال مختلفة لغرف السفرة، وتصغير حجم الطاولة، وطرح أشكال مختلفة له بحسب ذوق الشباب، تعرفي في السطور التالية على أحدث أشكال غرفة السفرة هذا عام:

الطاولة :

يُفضل عند اختيار طاولة السفرة احرصي على اختيار الطاولة السادة، بتلك الأشكال للتصميمات، حيث يرى مهندس الديكور أن تصميمات الأثاث المنزلي تتجه نحو البساطة، وعدم استخدام الألوان المعتادة للأخشاب، حيث تواجدت الألوان الفاتحة كاللون الأبيض، وألوان الباستيل في غرف السفرة وهو ما غير الأشكال بشكل كبير.

وبالنسبة للطاولة اختاري الطاولة صغيرة الحجم بحسب احتياجك وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة للكرسي الكابوتنيه بهذا الشكل، أو الكرسي بسيط التصميم وهى الأشكال الأكثر تواجدًا.

فإذا كان لديكِ مساحة كبيرة في منزلك مخصصة لغرف السفر فيمكنك اختيار الطاولة والكراسي بتلك الأشكال، وهى إشكال الطاولات العريضة المستطيلة، أو بيضاوية الشكل ولكنها تناسب تجديد المنازل، ولا تناسب بيوت الشباب المقبل على الزواج.