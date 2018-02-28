41 ألف مستفيدا من خدمات مستشفيات مكة الأسبوع الماضي

نايف السالم(صدى):

قدمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لـ 41770 مراجعا وذلك خلال الأسبوع المنصرم .

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ 1350 حالة في حين استقبلت أقسام الطوارئ 22347 حالة, فيما راجع أقسام العيادات ما مجموعه 15915 حالة, كما أجريت فيها 212 عملية جراحية طارئة و136 عملية مجدولة و20 عملية قسطرة أوعية دموية، وأخضع للمناظير 99 مريضا ومريضة, فيما تم استقبال 293 حالة ولادة منها 212 ولادة طبيعية و81 قيصرية وإجراء 1398 عملية غسيل دم كلوي.

من جانب آخر أطلقت ” الصحة ” جائزة (وعي) في موسمها الثاني بمشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف الصحة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح الجائزة للأفراد المشاركة في أحد المسارات الخمس المختلفة، تشمل فيديو توعوي قصير، وتصميم إنفو جرافيك، وتصميم موشن جرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى مسار سناب شات، كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين تبدأ في مسار الفيديو القصير من 150.000 ريال, إضافة إلى ذلك تم تخصيص منافسة لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص في المملكة، من خلال مشاركة المدرسة في إنتاج فيديو توعوي قصير للتوعية في أحد الموضوعات الصحية، حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 100.000ريال.

وُيمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على تفاصيل الشروط والمعايير ومعلومات الجائزة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة: هنا ، حيث سيتم استقبال الأعمال المشاركة على الموقع، وستستمر المسابقة في استقبال المشاركات حتى يوم السبت 21 رجب الموافق 7 أبريل المقبل.