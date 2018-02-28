قيادات نسائية تشيد بقرار تعيين ” الرماح ” نائبة لوزير العمل

نايف السالم(صدى):

أشاد عدد من القيادات النسائية بالمملكة، بقرار تعيين الدكتورة تماضر الرماح، كنائبة لوزير العمل للشؤون الاجتماعية، والذي يعد نقلة نوعية للمرأة السعودية، وبرهانًا حقيقيًا بإيمان الدولة بدورها المهم في المرحلة القادمة – على حد قولهم.

حيث تعيش البلاد حالة من التحولات الاقتصادية والتنموية الكبيرة، والتي تستوجب وضع خطط حقيقية ومدروسة، للتعرف على مواطن القوة في القوى العاملة النسائية.

في هذا السياق، قالت لطيفة البنيان، مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية: ” إن القرار الملكي الذي صدر أمس الثلاثاء، يصب في مصلحة التنمية الاجتماعية، وبالتحديد قرار أن توضع سيدة للتنمية الاجتماعية، هو الأمر الذي كنا بحاجة إليه بالفعل، نظرًا لأن مجال التنمية الاجتماعية مجال أسري، يحتاج لمرأة تتفهم وتعالج القضايا الخاصة بهذا المجال.

فيما رأت الدكتورة ريم الفريان، مديرة إدارة القطاع النسائي، في مجلس الغرف بالرياض، أن اختيار الدكتورة تماضر الرماح، هو اختيار سديد، وذلك لكونها شخصية عملية منتجة، وتأخذ كل شئ بمنهج علمي.

واتفقت معها الدكتورة عائشة عادل، رئيسة جمعية ” طفولة آمنة ” ، قائلة: ” إن القرار له انعكاسات إيجابية، وكما عودتنا قيادتنا الحكيمة دائمًا، أنها تسعى لتعلية شأن المرأة بشكل ملموس ” .

أما الدكتورة سعاد المانع، الأستاذ بجامعة الملك سعود في الرياض، فأضافت: ” في تصوري أن هذه الخطوة مهمة جدًا بالنسبة للمرأة وتمكينها ” .