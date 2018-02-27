بالصور.. احتفال النادي الاجتماعي النسائي بوادي فاطمه في الجنادرية

نايف السالم(صدى):

حرصاً من مركز التنمية الإجتماعية بوادي فاطمه على مواكبة المناسبات والفعاليات الوطنيه احتفل النادي الاجتماعي النسائي بالمركز بالجنادريه وذلك ضمن أنشطة الوحدة الثقافية بالنادي تزامناً مع إقامة المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية٣٢ مجد ورؤية ” وذلك بحضور رئيسة القسم النسائي بالمركز والموظفات وعدد كبير من عضوات النادي اللاتي شاركن في الإعداد للإحتفال وارتدت الحاضرات الأزياء الشعبية.

تنوعت فقرات الحفل ، حيث بدأت المقدمة بعد ذلك قصيدة شعرية ألقتها إحدى عضوات النادي بهذة المناسبة ، بعدها أُجريت بعض الألعاب الشعبية والمسابقات واختتمت الفقرات بزفة للعروس الحجازية .

وفِي ختام الحفل تناول الجميع المأكولات والمشروبات الشعبية لأهل مكة والوادي.

وقد احتوى البرنامج على أركان هدفت إلى إحياء الموروث الشعبي بالمنطقة وربطه بحاضرنا المجيد منها ركن الخيمة الشعبية ، وركن دكان زمان ، وركن الأكلات الشعبية ، وركن أهل مكة ، وركن المزينة لتزيين العروس ، وركن الراوية أم عبيد ، وركن المداوية أم هليل.

الجدير بالذكر أن إحياء مثل هذه الإحتفالات تنمي وتقوي الإعتزاز بهويتنا الوطنيه والحفاظ على تراثنا الأصيل ليحكي أمجادنا الكبيرة وتتوارثه الأجيال من بعدنا .

حضر الاحتفال ٩٥ سيدة .