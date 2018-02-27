اهتزاز رأس طفلك عند النوم أو في اللعب معه يهدد حياته

نورة الشهري(صدى):

تقوم بعض الأمهات بهز رأس الطفل الرضيع أثناء اللعب معه، أو عند محاولة النوم، كما يتعرض الرضيع لهز رأسه أثناء الاحتفال بمولده، مما يسبب أضرار بالمخ.

حيث أن تعرض الطفل لهز رأس يمين وشمال أثناء اللعب الأم معه، يسبب ارتجاج في المخ وقد يتعرض للسقوط على الأرض، مما يسبب نزيف في المخ، تسبب في وفاته.

كما أن إصابات الدماغ هي واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقات الدائمة أو الوفاة عند الرضع والأطفال، و يمكن أن تحدث تلف الدماغ بسبب التعرض لصدمة قوية حادة لرأس الرضيع أو ضغط الدماغ في قناة الولادة لفترة طويلة، وهو الذي يؤدى في مرحلة ما إلى فقدان الرضع الأكسجين.

أعراض تلف الدماغ عند الرضع :

– جبين كبير بشكل غير طبيعي.

– العمود الفقري شكله غير طبيعي.

– ملامح الوجه مشوهة.

-رؤوس صغيرة على نحو غير عادى.

– النوبات.

– تصلب الرقبة.

– صعوبات في تركيز العينين.

والرضع الذين يعانون من تلف في الدماغ مزاجه يكون غير طبيعي، وتظهر عليه بعض الأعراض، مثل:

– مشاكل مع النوم أثناء الاستلقاء.

– الإفراط في البكاء .

– مشاكل في التغذية.هز، راس الطفل، النوم، اللعب