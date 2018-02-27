” التعليم ” يصدر تعميم بمنع التجديد لمدير التوعية وحصانة ومشرفيهم

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميم، جاء فيه منع التجديد لمدير التوعية الإسلامية، أو حصانة أو رئيس القسم، أو المشرفين إلا من خلال المشرف، العام على مركز الوعي الفكري بالوزارة وكذلك عدم قبول أي طلبات جديدة، للجنة التوعية الإسلامية والفكرية ووحداتها ” التوعية الإسلامية والتوعية الفكرية وحصانة ” ، إلا من خلال المشرف العام على مركز الوعي الفكري.

ويزود مركز الوعي الفكري، بصورة من قرارات التكليف الأخيرة، التي تسبق هذا التعميم، لكل من مشرفي ومشرفات التوعية الإسلامية، وحصانة الذين على رأس العمل، كما يزود المشرف العام، على مركز الوعي الفكري بالوزارة، خلال اسبوع من تاريخه بقائمة تحتوي ” الاسم، الهوية الوطنية، المهمة، التخصص، مفرغ جزئيا، مفرغ كليا ” ، لجميع العاملين في التوعية الإسلامية، وحصانة في إدارة التعليم، والمكاتب والمدارس التابعة لها.

ويجدر الإشارة، إلى أن التعميم أشار إلى أن مركز الوعي الفكري، بالوزارة يستقبل المبادرات، والبرامج المقترحة، ونأمل حث فرق العمل، في وحدتي التوعية الإسلامية وحصانة وجميع منسوبي التعليم لإرسال مقترحاتهم.