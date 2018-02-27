التوابل تميز الطعام ولا تزيد الوزن

متابعات(صدى):

تتحكم التوابل المستخدمة في الطعام في المذاق الخاص بها، وهذا ما يميز كل سيدة عن الأخرى، ومن المتعارف عليه أن كل دولة لها توليفة معينة من التوابل التي تتميز بها، ولكن هل وضع التوابل على الطعام يسبب زيادة الوزن؟

أكد الأطباء أن إضافة التوابل المختلفة على الطعام أثناء الطهي لا يسبب زيادة الوزن، وكل ما يقال حول هذا الموضوع ما هو إلا شائعات.

حيث أن وضع التوابل على الأطعمة أثناء الطهي، من الأشياء التي تساعد على تقبل نوعية الطعام وإعطائه المزيد من النكهات المميزة، والرائحة الطيبة، وتناوله بشكل جيد، دون التعرض لزيادة الوزن.

كما يجب التنوع في نوعية التوابل المستخدمة، حيث يمكنك وضع التوابل الهندية والتركية والصينية علي الطعام؛ للحصول علي تجديد وتنوع في نوعية الطعام، ولتذوق أطعمة غريبة ومختلفة، خاصة إذا كنت متبع حمية غذائية للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد.