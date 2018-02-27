3 مرشحين لخلافة فينغر.. مدرب موناكو أبرزهم

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن تحديد إدارة الأرسنال، الأسماء المرشحة؛ لخلافة آرسين فينغر عقب فقدانه السيطرة على الأمور في الفريق.

وقالت المصادر إن أبرز المرشحين هم: مدرب يواكيم لوف المتوج مع ألمانيا بكأس العالم 2014، ومدرب سلتيك الإسكتلندي، بريندان رودجيرز، ومدرب موناكو الفرنسي، ليوناردو.

ولعلى ما عجل بسعي الإدارة لإيجاد بدائل هو خسارة الأرسنال بنتيجة 0-3 أمام السيتي، الذي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد، وذلك في نهائي كأس الرابطة المحلية الأحد الماضي.