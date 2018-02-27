مغردون يعيدون نشر فيديو زيارة الأمير تركي بن طلال لضابط أصيب بالحد الجنوبي

أبها(صدى):

لاقى الأمر الملكي بتعيين الأمير تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير ترحيباً واسعاً من اهالي المنطقة، حيث أعادوا نشر مقاطع فيديو وصوراً زيارة سابقة لضابط مصاب في الحد الجنوبي.

ورصد المقطع المتداول زيارة الأمير تركي للمقدم عبدالرحمن الشواف الدوسري، الذي أصيب في الحد الجنوبي قبل حوالي 6 أشهر وخضع لعملية جراحية لبتر يده اليسرى بأحد المستشفيات بالعاصمة الرياض، إثر إصابته في الحد الجنوبي، حيث أثنى الأمير على المقدم الشواف وعلى ما بذله من أجل دينه ووطنه.

وتبادل المغردون صوراً ومقاطع فيديو للأمير تركي بن طلال خلال زيارات سابقة في مناسبات مختلفة لأهالي عسير، مشيرين إلى أن فيها دلالة على قرب الأمير من أهل المنطقة وعلاقته القوية بهم.