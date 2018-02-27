22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية

فهمي محمد(صدى):

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتقديم المساعدات على النكوبين في اليمن، مع مجموعة من شركاء العمل الإنساني.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشؤون اللاجئين السيد عوض، خلال فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني أنه تم توقيع الاتفاقية مع المركز، لافتًا إلى أن 22 مليون يمني من أصل 25 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

يُذكر أن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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