خبير بمنظمة الصحة العالمية: الرياض هي عاصمة الإنسانية

عادل الحربي (صدى):

أشاد الخبير بمنظمة الصحة العالمية الدكتور إبراهيم الزيج، اليوم الثلاثاء، بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الذي جمع شركاء العمل الإنساني؛ لدعم التعاون مستقبلًا في المناطق التي تعاني من الصراعات أو الحالات الطارئة.

وأكد ” الزيج ” أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ساهم في جمع هؤلاء الشركاء لإيجاء خطة مشتركة لدعم العمل الإنساني في الشرق الأوسط والعالم.

وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاقية اليوم مع مركز الملك سلمان بحوالي مليوني دولار؛ لدعم مسلمي الروهينجا في بورما، لافتًا إلى أن المملكة لها دور ريادي في العمل الإنساني على مستوى العالم، قائلًا ” الرياض هي عاصمة الإنسانية “.

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