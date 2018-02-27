دي ماريا المستفيد من إصابة نيمار

نواف السالم(صدى):

يبدو أن الفائز من إصابة لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، هو زميله الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، الذي توفرت له فرصة مواجهة الريال في دور الإياب في بطولة دوري الأبطال.

وسيتمكن دي ماريا من المشاركة مع سان جيرمان أمام الريال بعد غيابه عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على حساب مشاركة نيمار.

وتعرض نيمار أول أمس لإصابة قوية أمام مارسيليا؛ ليغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 3 أسابيع، ما يعني غيابه عن موقعة الإياب أمام الملكي.

وكان من المتوقع أن تكون إصابة نيمار بمثابة خبر جيد لمدرب فريق الريال زين دين زيدان، الذي أعرب أمس عن حزنه لإصابة اللاعب وتمنى أن يشارك في مواجهة الأياب.