شاهد.. أول صورة لـ ملك المغرب بعد إجراء عملية ناجحة في القلب

الرباط(صدى):

خضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعملية جراحية ناجحة، الاثنين 26 فبراير بسبب اضطراب في الإيقاع الأذيني في مستشفى أمبرواز باريه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء “ماب” عن الأطباء تأكيدهم أنه تم إزالة الاضطراب وانتظم إيقاع نبض القلب من جديد.

وذكرت الوكالة، أنه بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر العاهل المغربي مهامه الاعتيادية دون أي مانع.