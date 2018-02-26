هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على الرياض والشرقية

علي القحطاني (صدى):

أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة رماح بالرياض ، لتمتد إلى ثادق والحفنة والثمامة والرطيق الواصل بين الرياض والشرقية .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية ، وتمتد إلى الدمام بالمنطقة الشرقية ، لتشمل الجبيل والخبر والظهران والأحساء والنعيرية والأجزاء المجاورة لها ، وذلك غدًا الثلاثاء .