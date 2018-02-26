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هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على الرياض والشرقية

هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على الرياض والشرقية
علي القحطاني (صدى):

أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة رماح بالرياض ، لتمتد إلى ثادق والحفنة والثمامة والرطيق الواصل بين الرياض والشرقية .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية ، وتمتد إلى الدمام بالمنطقة الشرقية ، لتشمل الجبيل والخبر والظهران والأحساء والنعيرية والأجزاء المجاورة لها ، وذلك غدًا الثلاثاء .

 


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