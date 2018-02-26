بالصور.. ضبط لحوم وأسماك فاسدة تباع باسعار زهيدة بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية المسفلة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من ضبط كميات كبيره من الخضروات الورقيه التي تسقى من مياه الصرف، وذلك خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع الضبط الإداري و الدوريات الأمنيه وإدارة النظافة بسوق النكاسه العشوائي.

وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، أنه تم أيضًا ضبط كمية من الاسماك الفاسدة والدواجن المريضة ولحوم الجمال الطاعنه التي تباع باسعار زهيدة.