بالصور.. ضبط لحوم وأسماك فاسدة تباع باسعار زهيدة بالعاصمة المقدسة
تمكنت بلدية المسفلة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من ضبط كميات كبيره من الخضروات الورقيه التي تسقى من مياه الصرف، وذلك خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع الضبط الإداري و الدوريات الأمنيه وإدارة النظافة بسوق النكاسه العشوائي.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، أنه تم أيضًا ضبط كمية من الاسماك الفاسدة والدواجن المريضة ولحوم الجمال الطاعنه التي تباع باسعار زهيدة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3335 ] نشر منذ 54 دقيقة
قررررف قرررررف … فين البلديه…. من اسمو سوق النكاسه العشوائي😕😷🤢
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25413 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله المستعان
حل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
اذا كثر الشر فاعدوا له الخير من ذلك مثلا تسميه البحر الأحمر ببحر الخير وكذلك إيجاد مدينه متكاملة اسمها مدينه الخير وكذلك المدينه المتكاملة فالكلمه الطيبه صدقه